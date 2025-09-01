El foro se llevará a cabo el martes 02 y el miércoles 03 de septiembre en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). Foto: IPE.
El realizará el 4to Foro de Desarrollo Económico Regional Lambayeque 2025, que tendrá lugar de forma presencial el martes 02 y el miércoles 03 de septiembre en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en la ciudad de Chiclayo.

El objetivo del evento está orientado a debatir los logros alcanzados y los desafíos pendientes para el desarrollo económico de la región.

Maro Villalobos

El foro reunirá a reconocidos expertos y líderes del sector. Entre ellos, participarán: Paola Bustamante, exministra del MIDIS y directora de Videnza Escuela de Gestores, Carlos Gallardo, gerente general del IPE, Erick Sablich, gerente de Relaciones Institucionales de Credicorp y Juan Manuel Scander, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

También servirá para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta Lambayeque, región que se encuentra en el puesto 9 de 25 regiones en el Índice de Competitividad Regional (Incore) 2025, señalando áreas de mejora y potencial de crecimiento.

El IPE destacó dos actividades dentro del evento. La primera se llevará a cabo el martes 2 de septiembre en el Auditorio 803 de la USAT. Será una charla magistral que tocará temas claves sobre el desarrollo regional.

La segunda será una clase de economía política que se dará el miércoles 03 de septiembre a las 10:00 a.m., Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, impartirá una clase especializada en economía pública en el mismo recinto. Para poder inscribirse, pueden hacer en este enlace: .

