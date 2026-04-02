Resumen

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El Congreso aprobó leyes que agregan más de S/11 mil millones adicionales cada año al gasto público (pensiones a docentes y militares y beneficios a trabajadores CAS) . Foto: cortesía Agencia Andina
El Congreso aprobó leyes que agregan más de S/11 mil millones adicionales cada año al gasto público (pensiones a docentes y militares y beneficios a trabajadores CAS) . Foto: cortesía Agencia Andina
Por Redacción EC

El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la tercera edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas. En la edición de marzo 2026, participaron 85 especialistas.

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