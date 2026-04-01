Resumen

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En un contexto de alta informalidad y débil fiscalización, el estudio propone avanzar hacia un marco regulatorio gradual y flexible que permita gobernar estos procesos. (Imagen: Andina)
En un contexto de alta informalidad y débil fiscalización, el estudio propone avanzar hacia un marco regulatorio gradual y flexible que permita gobernar estos procesos. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó 3,6% del PBI en 2024, superando el límite legal de 2,8% y acumulando incumplimientos consecutivos de la regla de balance estructural. Este escenario ha elevado la prima de riesgo soberano y debilitado la confianza en la política económica, advirtió la Universidad del Pacífico, a través de un comunicado.

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