En el marco del proceso electoral, la Cámara de Comercio de Lima, a través de su Gremio de Construcción e Ingeniería y en colaboración con Integridad e Innovación Consultores, organizó el foro “Gobernanza e Infraestructura para el Desarrollo del Perú”, un espacio que reunió a representantes de cuatro partidos políticos para debatir sus propuestas en materia de inversión y gestión pública.

Durante el encuentro, los jefes de los planes de gobierno de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País y Ahora Nación coincidieron en que los problemas de infraestructura en el Perú están vinculados a fallas en la gestión que impiden su ejecución, más que a la falta de recursos o de proyectos.

Los responsables de los planes de gobierno pusieron el foco en la gestión como principal limitante de la infraestructura.

En esa línea, se remarcó que el país cuenta con herramientas y mecanismos suficientes, pero no logra traducirlos en resultados. “El Perú no tiene problemas de falta de proyectos ni de ausencia de instrumentos”, señaló Carlo Magno Salcedo, secretario nacional de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación, quien agregó que el problema es “debilidad en la gobernanza, limitaciones en la capacidad de ejecución y falta de decisión política”.

Desde Fuerza Popular, Marco Vinelli Ruiz, jefe del plan de gobierno, reforzó esta idea al indicar que los retrasos no responden a restricciones presupuestales. “Lo que se necesita es ejecutar cosas hoy día, no dentro de 10 o 15 años”, sostuvo, en referencia a la demora de proyectos de infraestructura.

Por su parte, Hans Rothgiesser, jefe del plan de gobierno de Avanza País, incidió en la desarticulación del Estado como una de las principales trabas. “Lo que hace falta es simplemente ejecutar ese plan”, afirmó al referirse a los proyectos ya identificados, y cuestionó que “al final nadie es responsable de nada” debido a la fragmentación de funciones entre entidades.

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Desde Renovación Popular, Óscar Lozán, jefe del plan de gobierno, también apuntó a la gestión como el principal problema. “El cuello de botella del país está porque se exhibe una tibieza de la mayor parte de partidos”, señaló, y añadió que el Ejecutivo no utiliza las herramientas que tiene para destrabar la inversión.

En cuanto a propuestas, los representantes plantearon medidas concretas para acelerar la inversión en infraestructura. Salcedo propuso la implementación de una tarifa nivelada de gas a nivel nacional, con un costo estimado de US$50 millones anuales, y precisó que esta permitiría que “todos los peruanos tengan una tarifa única del gas”, con el objetivo de reducir el costo de la energía en regiones y promover la industrialización descentralizada. Asimismo, planteó la creación de un Ministerio de Obras Públicas que concentre la planificación y ejecución de proyectos.

Vinelli, por su parte, planteó la creación de una oficina de simplificación administrativa para reducir los tiempos de ejecución de proyectos y eliminar trabas en licencias y permisos. Además, señaló que la ejecución de grandes obras deberá ir acompañada de programas de capacitación técnica, al advertir que actualmente “se necesitan 10 mil soldadores” para proyectos de infraestructura.

Desde Avanza País, Rothgiesser propuso reorganizar la estructura del Estado mediante la creación de un ministerio especializado en construcción que concentre la ejecución de obras, al considerar que la actual distribución de funciones impide una adecuada coordinación.

En tanto, Lozán planteó reestructurar el gasto público para generar ahorros de hasta S/50.000 millones, los cuales serían destinados a inversión en infraestructura. También propuso fortalecer los mecanismos de obras por impuestos y concentrar la ejecución de proyectos en un ministerio especializado, con énfasis en lograr economías de escala y mayor control en la ejecución.

Los representantes también plantearon la necesidad de simplificar trámites y reducir la discrecionalidad en los procesos administrativos como parte de sus planes de gobierno. En ese sentido, Vinelli insistió en que se debe tener una simplificación administrativa real, mientras que Rothgiesser advirtió que la proliferación de normas y procedimientos termina afectando la inversión y la ejecución de obras.

Asimismo, se destacó que la infraestructura cumple un rol clave en el desarrollo económico y social del país. Salcedo remarcó que “sin infraestructura no hay crecimiento descentralizado” y que su desarrollo permite cerrar brechas históricas.

Las propuestas coincidieron en priorizar mejoras en la ejecución del gasto, la reducción de la burocracia y el fortalecimiento de la gobernanza como parte de los planes para impulsar la infraestructura en el país.