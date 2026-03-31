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Resumen

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En el marco del proceso electoral, la Cámara de Comercio de Lima, a través de su Gremio de Construcción e Ingeniería y en colaboración con Integridad e Innovación Consultores, organizó el foro “Gobernanza e Infraestructura para el Desarrollo del Perú”, un espacio que reunió a representantes de cuatro partidos políticos para debatir sus propuestas en materia de inversión y gestión pública.

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