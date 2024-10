El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, tuvo que explicar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso las funciones que cumple su institución.

La exposición de Velarde, que se llevó a cabo el pasado 30 de setiembre, se hizo debido a que los parlamentarios le hicieron preguntas que mostraban que no conocían cuáles son las funciones de esta entidad.

Por ejemplo, el parlamentario Wilson Quispe (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) le preguntó al titular del BCR las iniciativas de su institución “para buscar apoyar el empleo en la población”.

Por su parte, María Agüero (Perú Libre) le consultó sobre el rol del BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que sea “digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos”.

En tanto, Alfredo Pariona (Bancada Socialista) le interrogó sobre los casi US$ 82 mil millones en Reservas Internacionales Netas, qué se hacía con dicho monto, su significado y quién utiliza dichos fondos.

En respuesta, Julio Velarde señaló que el BCR no tiene competencias en áreas como el empleo y la agricultura, y que su única labor es controlar la inflación e informar la economía del país.

“No somos el Gobierno. No soy el presidente del Ministerio de Economía ni de Produce. Es un banco central que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación, no hay otra tarea”, expresó.

“Yo no puedo meterme al campo de la agricultura, no puedo meterme al Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas. No me corresponde. Como yo no acepto que el Ministerio de Economía se meta en el BCR”, agregó.

En ese sentido, Velarde enfatizó que al BCR “no le corresponde” estar dictando lo que debe hacer el Poder Ejecutivo en material laboral y agrícola.

