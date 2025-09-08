La Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam, dio un nuevo paso en el marco de la alianza estratégica con MSCI, al anunciar que desde el 1 de septiembre de 2025, ya se encuentra disponible la nueva familia de indicadores del mercado administrados por MSCI.

Estos indicadores han sido diseñados bajo estándares internacionales y tienen como objetivo continuar brindando los más altos niveles de transparencia, consistencia y comparabilidad del mercado local. Asimismo, serán rebalanceados de manera trimestral.

El primer indicador es el MSCI nuam Peru General que refleja el comportamiento de las principales acciones listadas en la BVL, proporcionando una visión amplia del mercado de renta variable peruano. Actualmente cuenta con 30 constituyentes.

MSCI nuam Peru Select Capped 15%, por su parte, concentra las acciones de las compañías con mayor capitalización y liquidez, aplicando un límite de ponderación por emisor del 15% para asegurar diversificación y equilibrio. Hoy cuenta con 14 constituyentes.

Por último, está el MSCI nuam Peru Select, un nuevo índice que agrupa a las acciones más representativas por capitalización de mercado, pensado para ampliar las alternativas de referencia en la toma de decisiones de inversión. Cuenta con 14 constituyentes.

“Con nuam, continuamos con la estrategia de contar con socios de primer nivel internacional en la provisión de índices que den visibilidad al mercado peruano. Estamos seguros que con esta alianza MSCI, el mercado local cuenta con un excelente foco para atraer más inversionistas locales y extranjeros”, señaló Miguel Ángel Zapatero, Gerente Corporativo de Clientes y Negocios de nuam.