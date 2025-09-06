El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció el inicio de conversaciones con Emiratos Árabes Unidos (EAU) con miras a suscribir un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA). Esta es la primera vez que el Perú negocia un instrumento de este tipo con una nación del Medio Oriente, lo que marca un hito en la política de apertura de mercados y diversificación de destinos comerciales.

Las reuniones de negociación se desarrollarán entre el 24 y el 27 de noviembre. Según la ministra Desilú León, el acuerdo busca eliminar barreras arancelarias y abrir nuevas oportunidades para productos peruanos con alto potencial de consumo en esa región, como alimentos frescos, café, cacao, quinua, pisco y otros bienes con valor agregado. El mercado emiratí, con un PBI per cápita cercano a los US$ 49.500, es considerado estratégico por su capacidad de compra y su rol como hub comercial en Medio Oriente.

Además de facilitar la entrada de productos nacionales, el CEPA busca promover la llegada de capitales emiratíes al Perú, en sectores como infraestructura, energía, turismo e innovación. Con este paso, el Gobierno espera no solo impulsar la competitividad de las exportaciones, sino también reforzar los lazos económicos y políticos con una de las economías más dinámicas de la región árabe.