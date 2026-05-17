Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una fotografía muestra una vista de la central, situada en la región occidental de Al Dhafra —antes conocida como región de Gharbiya— de Abu Dabi, en la costa del Golfo, a unos 50 kilómetros al oeste de Ruwais. Foto: Central nuclear de Barakah / AFP
Una fotografía muestra una vista de la central, situada en la región occidental de Al Dhafra —antes conocida como región de Gharbiya— de Abu Dabi, en la costa del Golfo, a unos 50 kilómetros al oeste de Ruwais. Foto: Central nuclear de Barakah / AFP
/ -
Por Agencia AFP

Un incendio se declaró tras un ataque con dron cerca de la central nuclear de Barakah en Emiratos Árabes Unidos sin causar heridos ni provocar un aumento de la radiactividad, anunciaron las autoridades de Abu Dabi este domingo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.