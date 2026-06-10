La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mostró indicadores positivos al inicio de la sesión de este miércoles 10 de junio en un contexto en el cual Wall Street presenta indicadores mixtos y volatilidad en la apertura.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la bolsa local, subió 0,50% al pasar de 52,941 a 53,203 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanzó 1,24% al pasar de 1,381 a 1,398 puntos.

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Por otro lado, las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos. Asimismo, los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York presenta indicadores variados.

En ese contexto, el Dow Jones subió 0,53%, el índice Standard & Poor’s retrocede 0,10%, mientras que el Nasdaq cae 0,10%.