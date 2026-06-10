Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanzó 1,24% al pasar de 1,381 a 1,398 puntos. Foto: GEC.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanzó 1,24% al pasar de 1,381 a 1,398 puntos. Foto: GEC.
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mostró indicadores positivos al inicio de la sesión de este miércoles 10 de junio en un contexto en el cual Wall Street presenta indicadores mixtos y volatilidad en la apertura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.