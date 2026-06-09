La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mostró indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy, martes 9 de junio, en un contexto en el cual Wall Street presenta indicadores mixtos y volatilidad en la apertura.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, sube 4,26% al pasar de 52,496 a 54,733 puntos.

Mientras que el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 7,42% al pasar de 1,331 a 1,430 puntos.

En cuanto a las demás acciones peruanas, Buenaventura sube 9%, BAP (Credicorp) registró un alza de 12% y el IFS (Intercorp Financial Services) avanzó 9%.

Por otro lado, las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York presentó indicadores variados.