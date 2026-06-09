Resumen

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El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 7,42%. (Foto: GEC)
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 7,42%. (Foto: GEC)
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mostró indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy, martes 9 de junio, en un contexto en el cual Wall Street presenta indicadores mixtos y volatilidad en la apertura.

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