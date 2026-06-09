Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: AFP)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar inicia la sesión de este martes 9 de junio en S/3,400, nivel de apertura a la baja (-0,99%) frente al cierre previo de S/3,434. Y a las 10:20 a.m. siguió en retroceso tocando los S/3,376, cayendo 2,37% frente al lunes.

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