El precio del dólar inicia la sesión de este martes 9 de junio en S/3,400, nivel de apertura a la baja (-0,99%) frente al cierre previo de S/3,434. Y a las 10:20 a.m. siguió en retroceso tocando los S/3,376, cayendo 2,37% frente al lunes.

Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, explicó que el sol recupera terreno en un contexto de debilidad del dólar a nivel global, mientras los resultados electorales alcanzan el 95% del conteo, con una ligera diferencia a favor del candidato Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori.

“La presión interna asociada al proceso electoral viene siendo parcialmente amortiguada por factores externos favorables para la moneda peruana”, sostuvo. En ese sentido, destacó que los precios del cobre aperturan al alza (+1,58%), favoreciendo la oferta local de dólares en el mercado cambiario.

Huayta agregó que recientes reportes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) informaron un aumento de 43,5% en las actividades de exploración y explotación minera al cierre de abril, un factor que continúa respaldando las perspectivas del sector.

En el ámbito internacional, los mercados reaccionan a las declaraciones de Donald Trump sobre un posible acuerdo con Irán en “dos o tres días” para reabrir el Estrecho de Ormuz. Este escenario ha impulsado el optimismo en las bolsas globales, mientras que el petróleo registra pérdidas de (-2,25%) y cotiza en US$89.22 por barril, ante el alivio de las tensiones en Oriente Medio y la suspensión de ataques mutuos entre Irán e Israel.