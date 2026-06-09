Las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se ubicaron en 2,89% en mayo de 2026, manteniéndose dentro del rango meta, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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Estas expectativas vienen manteniéndose ancladas desde hace casi dos años y medio, cuando en diciembre de 2023 retornaron al rango meta tras el impacto inflacionario que afectó a la economía mundial.

Los agentes económicos (analistas económicos, sistema financiero y empresas no financieras) esperan que la inflación se sitúe entre 2,80% a 3,50% este año, tras una revisión al alza de todos los grupos encuestados.

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Según el BCR para el próximo año y el 2028 los agentes prevén una moderación de la inflación entre 2,20% y 2,60%.

“Para 2027 y 2028, los agentes prevén una moderación de la inflación que se ubicaría entre 2,20% y 2,60%”, explicaron desde el BCR.