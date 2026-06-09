Resumen

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Según el BCR para el próximo año y el 2028 los agentes prevén una moderación de la inflación entre 2,20% y 2,60%. Foto: GEC.
Según el BCR para el próximo año y el 2028 los agentes prevén una moderación de la inflación entre 2,20% y 2,60%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se ubicaron en 2,89% en mayo de 2026, manteniéndose dentro del rango meta, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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