La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) otorgó el visto bueno para que Prex Perú opere como una empresa dedicada exclusivamente a la oferta de créditos en formato digital. Mediante la resolución SBS N°1561-2026, la fintech uruguaya podrá expandir sus servicios en el país bajo un esquema que combina operaciones de crédito y emisión de dinero electrónico en una misma plataforma.

Prex, presente en la región desde hace varios años y con inversión del Grupo Itaú, comenzó a operar en Perú a través de una estructura de banca como servicio (BaaS) mediante la empresa Prex S.A.C.

Con la autorización de la SBS, la compañía podrá establecer una entidad propia que ofrezca créditos digitales de bajo monto, denominados “Prextamo”, que se manejarán dentro de una misma cuenta de dinero electrónico. Además, la plataforma facilitará pagos, transferencias, recargas y otras operaciones financieras a través de una billetera digital, con la posibilidad de realizar transferencias interoperables con aplicativos como Yape y Plin.

La fintech uruguaya podrá expandir sus servicios en el país bajo un esquema combinad entre crédito y billetera electrónica en una misma plataforma. Foto: PrexPerú/composición GEC

La autoridad supervisora precisó que, para garantizar la solidez financiera y la protección del usuario, Prex Perú deberá mantener un capital social mínimo equivalente a la suma de los requerimientos de una empresa de créditos y una emisora de dinero electrónico. Asimismo, el inicio formal de los servicios de préstamos dependerá del cumplimiento de ciertas condiciones regulatorias.

Para la SBS, este avance normativo es considerado un paso importante en el desarrollo de la innovación financiera en Perú, puesto que habilita un modelo que asemeja una banca digital, con supervisión prudencial y enfoque en la gestión de riesgos y protección al usuario.