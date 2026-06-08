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Prex Perú comenzó a operar en el país mediante una estructura de banca como servicio (BaaS) a través de la empresa Prex S.A.C. Foto: composición GEC
Prex Perú comenzó a operar en el país mediante una estructura de banca como servicio (BaaS) a través de la empresa Prex S.A.C. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) otorgó el visto bueno para que Prex Perú opere como una empresa dedicada exclusivamente a la oferta de créditos en formato digital. Mediante la resolución SBS N°1561-2026, la fintech uruguaya podrá expandir sus servicios en el país bajo un esquema que combina operaciones de crédito y emisión de dinero electrónico en una misma plataforma.

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