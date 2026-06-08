La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de este lunes 8 de junio.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, bajó 1,03% al pasar de 50,928 a 50,405 puntos.

Mientras que el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedió 0,97% al pasar de 1,37 a 1,304 puntos.

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Por otro lado, las bolsas asiáticas registraron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos mostraron índices variados en estos momentos.

La Bolsa de Valores de New York presenta indicadores favorables. El Dow Jones, su principal indicador, subió 0,31%.