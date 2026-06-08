Resumen

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Mientras que el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedió 0,97% al pasar de 1,37 a 1,304 puntos. Foto: GEC.
Mientras que el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedió 0,97% al pasar de 1,37 a 1,304 puntos. Foto: GEC.
/ LUCERO DEL CASTILLO
Por Redacción EC

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de este lunes 8 de junio.

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