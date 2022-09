El presidente de Capitalismo Consciente Perú, Jorge Medina, reflexiona sobre el nuevo rol del líder empresarial en el país y la necesidad de que participe activamente en la discusión nacional. Sus comentarios se dan en el marco de las 10 reflexiones sobre el liderazgo empresarial que necesita el Perú para mejorar sus instituciones y fortalecer su democracia.

- ¿Por qué dice usted que este es el momento para un nuevo perfil que se plantea para los líderes empresariales?

El Perú no ha tenido un mejor momento que el actual para que los empresarios participemos en la discusión pública. Se han mezclado muchas cosas. No solamente la crisis sanitaria, sino la crisis política, social, económica y hasta crisis moral. Si bien el sentido de urgencia nos hace ver que es importante involucrarnos, eso no significa que sea recién ahora que debamos hacerlo. Siempre ha debido de ser así. Este tema de las cuerdas separadas entre la política y la economía es un error. Hoy, debido al Gobierno que tenemos, todos nos hemos convertido en demócratas y estamos todos defendiendo el modelo. La pregunta es: ¿en qué consiste ese modelo? ¿Cuál es el modelo peruano o cuál ha sido el modelo peruano? El modelo peruano ha sido un modelo de crecimiento económico, pero no ha sido un modelo de desarrollo.

- El actual ministro de Economía se ha referido recientemente a la necesidad de separar la economía de la política. ¿Es realmente posible?

Hay algunas definiciones que incluso las juntan y hablan de economía política porque ambas tienen como objetivo el desarrollo de la humanidad, el vivir en paz. Es un error garrafal pretender que la economía va por aquí y la política va por allá. Claro, si hablamos de política partidaria es otra cosa. Hace unos años, en una de las CADE, nosotros firmábamos el ingreso a la OCDE. Perú crecía y creíamos ser el milagro económico. La pregunta es: ¿podría haber sido aceptado el Perú en la OCDE con la calidad de administración de justicia que tiene? ¿con cómo funcionan las instituciones?¿con el sistema de regionalización con tantas fallas?¿podríamos seguir haber ingresado a la OCDE con una clase empresarial que justamente pensaba en cuerdas separadas? Colombia estaba mucho más lejos de la OCDE cuando se realizó esa CADE. Hoy, Colombia está en la OCDE y Perú está lejos.

- ¿Hay autocrítica por parte del líder empresarial? ¿Qué se debe hacer para corregir los errores cometidos en el pasado por el sector privado?

La gran tragedia que tenemos es la enorme falta de liderazgo. Eso ha llevado a que la desconfianza sea la opción por defecto. Creo que nosotros todavía tenemos algunos paradigmas que debemos revisar para empezar a cambiar. Estamos acostumbrados a ser políticamente correctos. No deslindamos con algunas cosas. Nos demoramos en ejercer sanción social o sanción moral cuando hay algunas conductas incorrectas. No salimos en un primer momento a hablar de Lava Jato, del Club de la Construcción u otros casos. Porque, claro, decimos que como no somos jueces, no podemos juzgar. Pero hay formas de ejercer un mejor liderazgo. Nos hemos acostumbrado a ver la fiebre, mas no la infección. Decimos que el problema es el Estado que no funciona. La pregunta es por qué no funciona. ¿Cuál es el origen? La manera en cómo se ejerce el poder En el Perú. Poder político, poder social y poder económico. Y la única forma de que el poder sea ejercido en forma adecuada es mejorando nuestro sistema democrático.

- Ustedes plantean que haya mayor involucramiento político. ¿Cómo hacerlo?

Hay que ponerlo en nuestra agenda. Los empresarios, cuando ponemos algo en nuestra agenda, somos muy buenos ejecutores. Tenemos que empezar tomando conciencia de que nuestra participación es importante. Hay varias formas. Yo sé que hay temor a represalias. Acá es bien importante hacer esta aclaración: No son los gremios empresariales la vía. Los gremios empresariales tienen un objetivo absolutamente valioso y son manejados por profesionales extraordinarios, pero que no tienen la independencia como para sentar posición sobre temas públicos. Acá el tema es de líderes empresariales con el peso específico como para que la voz sea escuchada.

- En un escenario como el actual y tras la ausencia del líder empresarial en la discusión nacional, ¿su involucramiento político no generaría más polarización?

Nos toca a nosotros entender aquellos que no entendemos. Aquellos que no están en nuestro mundo. Para eso necesitamos hablar con aquel que piensa distinto. Insisto: líderes empresariales, sobre todo los más importantes, tienen que salir. ¿Otra forma? Regresemos a las universidades, apoyemos una mejor alianza, construcción o desarrollo de iniciativas con la academia. Y hagamos investigaciones que nos ayuden y que descubran cosas. Solo así se elevará la discusión sobre los problemas nacionales y llegaremos a consensos.