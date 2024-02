El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, anunció que este viernes 02 de febrero se lanzará la Ventanilla Única Digital (VUD) para agilizar los procesos de autorización para las inversiones en exploración minera.

“Este viernes vamos a lanzar este tema de la Ventanilla Única Digital, para la etapa de exploración, vamos a hacer una reunión con los CEO de las empresas mineras más importantes del país este viernes y vamos a lanzar este programa importantísimo que debe tener un impacto a nivel mundial”, comentó en RPP Noticias.

Dijo que con la implementación de la medida se establecerá un antes y un después en los trámites para la exploración minera, a fin de impulsar las inversiones en el sector. “De hecho, eso posiblemente va a atraer más inversionistas que hay en el mundo, no solamente locales”, subrayó.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el director Edgardo Orderique saludó lo anunciado por el titular del Ministerio de Energía y Minas, tras recordar que en la edición 36 de PERUMIN, Vera ya había adelantado que el Gobierno trabajaba en la VUD.

Orderique, quien también es presidente de CONAMIN 2024, afirmó que ve con buenos ojos este anuncio y manifestó que el sector minero estará atento a los detalles de la implementación de la norma.

“Vemos con buenos ojos esta iniciativa. Esperamos que se cumplan los plazos, no que se flexibilicen y que los plazos sean menores, eso no. Simplemente que se cumplan los plazos establecidos en las normas y que la VUD sirva como dice su nombre, como una ventanilla única y no que a través de esta ventanilla vuelvan los procesos a los organismos anteriores de aprobación porque sino sería lo mismo, sino que sea vea una ventanilla única y que a través de esta ventanilla podamos hacer seguimiento y trazabilidad a nuestros procesos de permisología para arrancar las exploraciones”, comentó en diálogo con el IIMP.

Panorama más claro

Asimismo, explicó que al abordarse la exploración minera, considerada la etapa inicial de un proyecto minero, los empresarios ahora tendrán el panorama más claro respecto a las fechas de aprobación.

“Esto es un buen anuncio y esperemos ver cuáles son los detalles y cuál es el reglamento en cuanto a las exploraciones. Recordemos que desde la exploración hasta la explotación pueden pasar de 10 a 15 años. Es toda una apuesta de inversión que se realiza para poder llegar a la etapa de producción. La estadística nos dice que de 100 proyectos de exploración, solo 1 se convierte en un buen prospecto de recursos y reservas que permite llegar a la producción”, detalló.