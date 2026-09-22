La calificadora mantuvo la perspectiva estable y proyecta un crecimiento de entre 3% y 3,5% para 2026 y 2027. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP)
La calificadora mantuvo la perspectiva estable y proyecta un crecimiento de entre 3% y 3,5% para 2026 y 2027. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP)
/ EMMANUEL DUNAND
Por Redacción EC

La mayor estabilidad política puede abrir espacio para una formulación de políticas más predecible y, con ello, favorecer la inversión y el crecimiento en el Perú. Ese es uno de los principales argumentos de Moody’s Ratings para mantener la calificación soberana del país en Baa1, con perspectiva estable, aunque la agencia advierte que todavía existen riesgos relacionados con la ejecución de proyectos, la fortaleza institucional y las presiones fiscales.

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