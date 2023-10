La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago a domicilio a 9822 pensionistas en todo el país desde mañana viernes 13 hasta el lunes 23 de octubre.

Este es un servicio gratuito al que pueden acceder los pensionistas de los regímenes que administra la ONP, a excepción de aquellos que reciben pensión de orfandad, y que beneficia a 6072 asegurados en Lima y a 3750 al interior del país.

Pueden solicitarlo a través de onpvirtual.pe eligiendo la opción “cobro pensión”, luego selecciona la opción “quiero solicitar pago a domicilio”. Una vez allí se ingresa con su clave virtual y completa el formulario con sus datos personales, correo electrónico y la dirección donde desea recibir su pago. El resultado de la solicitud le llegará al correo electrónico en un plazo promedio de cinco (5) días hábiles, desde el día que ingresó su solicitud.

Este servicio se ofrece a nivel nacional y no requiere la presentación de un certificado médico para solicitarlo.

Para esto la ONP solicita la creación de una cuenta especial en el Banco de la Nación, que no requiere la presencia del asegurado para abrirla, no otorga tarjeta bancaria por lo que no puede hacer retiros en cajeros ni agentes bancarios. El monto total de la pensión se entrega solo en las manos del pensionista.

En caso de no encontrar al asegurado, el pagador visitará en una oportunidad más la vivienda. Si por diferentes razones el pensionista no es ubicado en su domicilio en las dos visitas realizadas, el dinero no entregado retorna a su cuenta de ahorros y será llevado con el importe de su pensión del siguiente mes.

Pago a domicilio en Lima

En el caso de Lima, las fechas para las visitas a domicilio se han dividido en tres zonales que agrupan a determinados distritos.

El primer grupo que recibirán sus pagos durante los días 13, 14 y 15 de octubre serán los pensionistas domiciliados en la Zonal Norte, que abarca los distritos de Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

El segundo grupo serán los asegurados que residen en la Zonal Sur, los pagadores los visitarán los días 16 y 17 de octubre. Esta zonal está comprendida por los distritos de Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Mientras que el tercer grupo recibirán sus pensiones los días 18, 19 y 20 de octubre, que son los asegurados domiciliados en la Zonal Centro, que cubre los distritos de Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

En caso los asegurados de Lima que no se encuentren en sus viviendas en las fechas establecidas, el personal pagador realizará una segunda visita los días 21 y 22 de octubre para realizar la entrega de la pensión.