De acuerdo con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el director Óscar Zapata Alcázar, miembro del nuevo directorio de Petro-Perú, presentó su renuncia como director independiente.

El documento comunica que, como hecho de importancia señala que el “señor Óscar Zapata Alcázar ha presentado ante el presidente del Directorio de Petróleos del Perú -Petro-Perú S.A., Luis Canales Gálvez, su carta de renuncia irrevocable al cargo de director independiente de Petro-Perú”.

Zapata Alcázar, quien es el actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) ha ejercido el cargo desde el 15 al 28 de noviembre del 2025.

Cabe precisar que, la misma Superintendencia del Mercado de Valores informó que la Junta General de Accionistas de Petro-Perú designó a partir del 29 de noviembre del año en curso, como miembro del directorio de la petrolera estatal al Raúl Jaime Anccasi tras haber formalizado la renuncia de Óscar Zapata como miembro del directorio.

Anccasi ha sido director regional de Energía y Minas del gobierno regional de Huancavelica y también director del programa Sectorial 111 de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho.