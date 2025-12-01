En octubre del presente año, el consumo interno de cemento presentó una variación de 9,05%, respecto a similar mes del 2024; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a partir del informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

Este comportamiento positivo respondió al dinamismo de obras provenientes del sector privado y sumó un crecimiento entre los meses de enero a octubre de 2025 de 6,07%, con relación a igual periodo del año anterior.

Producción del sector Pesca se incrementó en 25,70%

El sector Pesca aumentó 25,70% durante octubre de 2025, respecto a igual mes del año anterior, debido a la mayor captura de especies de origen marítimo (37,28%), destinados al consumo humano directo en 38,42%, en dos de sus cuatro destinos: para congelado (81,5%) y consumo en estado fresco (17,6%); mientras que, disminuyó para elaboración de enlatado (-10,9%) y curado (-39,0%).

En contraste, el desembarque para consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado) ascendió a 830 toneladas, que frente a las 3 362 toneladas extraídas en octubre 2024, presentó un retroceso de 75,3%.

Por otro lado, la pesca de origen continental disminuyó 18,10%, explicado por la menor extracción de especies para consumo en estado fresco (-16,3%), congelado (-25,4%) y para preparación de curado (-40,6%).

El subsector hidrocarburos incrementó en 4,21%

El INEI señaló que el subsector hidrocarburos creció en 4,21%, en octubre de este año, en comparación con igual mes del año 2024; sustentado en el mayor volumen de explotación de petróleo crudo en 14,0% y de líquidos de gas natural en 3,2%; en tanto, la producción de gas natural disminuyó en 2,1%.

Subsector electricidad subió en 3,31%

En el décimo mes de este año, el subsector electricidad se incrementó en 3,31%, con relación a similar mes del año anterior; sustentado en el desempeño positivo de la generación de energía de origen hidroeléctrica (41,74%) y de origen renovable eólica-solar (29,88%); no obstante, disminuyó la energía de origen termoeléctrica (-30,85%).

Entre las principales empresas que aumentaron su producción destacaron: Chinango, Empresa de Generación Huallaga, Orazul Energy Perú, Compañía Eléctrica El Platanal (CELEPSA), Inland Energy, Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu (EGEMSA), Statkraft, San Gabán, Empresa de Generación Huanza, Electroperú, Energía Eólica, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA).

Con un crecimiento de 12,13% los créditos de consumo alcanzaron la mayor variación en lo que va del año

El INEI indicó que durante octubre 2025, los créditos de consumo ascendieron a S/78.670 millones, creciendo en 12,13% respecto a similar mes del año anterior. De igual modo, presentaron resultados positivos los créditos hipotecarios al totalizar S/70.472 millones, aumentando en 7,75%; seguido de los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas por un monto de S/216.749 millones, creciendo en 2,83% en comparación al mes de octubre de 2024.

Por otro lado, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple fue de 6 745 mil unidades, creciendo en 7,90%, durante octubre de este año, respecto a similar mes del año anterior.

Monto total importado aumentó en 7,27%

En el mes de análisis, el monto total importado fue de US$ 5 473 millones, presentando una variación positiva de 7,27%, con relación al valor registrado en octubre 2024; según información disponible al 23 de noviembre de 2025.

Asimismo, la importación de bienes de capital y materiales de construcción ascendió a US$ 1 728 millones, incrementándose en 12,80%, con relación a similar mes del año 2024. También, subió la importación de bienes de consumo ubicándose en US$ 1 236 millones, creciendo en 4,03%; y la importación de materias primas y productos intermedios se situó en US$ 2 507 millones y presentó un crecimiento de 5,39%, respecto al valor registrado en octubre de 2024.