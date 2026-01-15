El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, durante el año 2025, la población ocupada en Lima Metropolitana alcanzó los 5 millones 621 mil 300 personas, lo que representó un crecimiento de 3,0% (162 mil 100 personas) en comparación con el año 2024.

De acuerdo con el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con base en los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la población ocupada masculina aumentó en 4,0% (116 mil 300 personas), mientras que la población ocupada femenina creció en 1,8% (45 mil 800 personas), en relación con el año anterior.

Población ocupada de 45 y más años de edad creció 8,0%

Según grupo etario, en el año 2025, la población ocupada de 45 y más años de edad se incrementó en 8,0% (165 mil 500 personas), seguida del grupo de 25 a 44 años, que creció en 2,4% (63 mil 600 personas). En contraste, la población ocupada de 14 a 24 años de edad disminuyó en 9,5% (-67 mil personas)

Población ocupada se incrementó en Manufactura 3,6%

En el año 2025, respecto al año 2024, la población ocupada aumentó en Manufactura 3,6% (26 mil 100), en Servicios en 3,0% (92 mil 200), en Construcción en 3,0% (12 mil 100) y en Comercio en 2,2% (26 mil 700).

En las empresas de 11 a 50 trabajadores la población ocupada se incrementó 16,1%

En el año de análisis, el INEI indicó que la población ocupada aumentó en las empresas de 11 a 50 trabajadores en 16,1% (96 mil 600) y en las empresas de 51 y más trabajadores en 5,4% (81 mil 600); mientras que, disminuyó en las empresas de 1 a 10 trabajadores en 0,5% (-16 mil 200), en comparación con el año 2024.

Población con empleo adecuado llegó a 3 millones 661 mil 500 personas

En el año 2025, la población con empleo adecuado fue de 3 millones 661 mil 500 personas y en comparación con el año 2024 mostró un aumentó de 11,9% (388 mil).

Por otro lado, la población subempleada alcanzó 1 millón 959 mil 800 personas para el periodo de análisis, cifra que comparada con el año 2024 presentó una disminución de 10,3% (-226 mil).

Tasa de desempleo de Lima Metropolitana fue de 5,9%

Durante el año 2025, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 5,9%, porcentaje inferior en 0,5 punto porcentual al registrado en el año 2024 (6,4%). En términos de cifras absolutas se estima que 352 mil 500 personas buscaron un empleo activamente.

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana creció en 9,1%

Durante el año 2025, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/2.220,0 soles, lo cual significó un incremento de 9,1% (S/184,6 soles), con relación al año 2024.

Población ocupada en el cuarto trimestre creció en 5,9%

Durante el IV trimestre del año 2025, la población ocupada aumentó en 5,9% (326 mil 300), respecto a similar trimestre del año 2024. Asimismo, la población ocupada masculina creció en 5,6% (166 mil 800) y la femenina en 6,3% (159 mil 500), respecto a similar trimestre del año 2024.

En 12,0% creció la población ocupada de 45 y más años de edad

Según grupo de edad, en el último trimestre del año 2025, la población ocupada, respecto a similar trimestre del año 2024, aumentó en el grupo de 45 y más años de edad en 12,0% (259 mil 500) y en la población de 25 a 44 años en 3,2% (87 mil 400); en tanto que, disminuyó en la población ocupada de 14 a 24 años en 3,1% (-20 mil 500).

Actividad comercial lideró la creación de empleo

Durante el IV trimestre del 2025, la población ocupada se incrementó en 8,7% (107 mil 600) en la rama de Comercio, en 6,2% (189 mil 500) en Servicios, en 1,4% (10 mil 200) en Manufactura y en 0,6% (2 mil 500) en Construcción; en comparación con similar trimestre del año 2024.

Población ocupada en establecimientos de 1 a 10 trabajadores aumentó en 3,4%

En el trimestre octubre-noviembre-diciembre del año 2025, se incrementó la población ocupada en establecimientos de 1 a 10 trabajadores en 3,4% (113 mil 100), de 11 a 50 trabajadores en 11,4% (73 mil 800) y en establecimientos de 51 y más trabajadores en 9,1% (139 mil 500), con relación a similar periodo del año 2024.

En 11,1% creció la población adecuadamente empleada

En el cuarto trimestre de 2025, 3 millones 865 mil 300 personas contaron con empleo adecuado y respecto a similar trimestre del año 2024 presentaron un crecimiento de 11,1% (386 mil 200). Por su parte, la población subempleada disminuyó en 2,9% (-59 mil 700).

Tasa de desempleo se ubicó en 5,0% en el último trimestre de 2025

En el IV trimestre del año 2025, la tasa de desempleo se ubicó en 5,0%, porcentaje inferior en 0,5 punto porcentual a lo reportado en igual periodo del año 2024 (5,5%).