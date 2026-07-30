En el mercado local, el tipo de cambio llegó a tocar S/3,390 durante la mañana. (Foto: Agencia Andina)
En el mercado local, el tipo de cambio llegó a tocar S/3,390 durante la mañana. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la jornada en S/3,396 en el mercado cambiario, por debajo del cierre previo, en una sesión marcada por el retroceso global de la moneda estadounidense.

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