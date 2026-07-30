El precio del dólar cerró la jornada en S/3,396 en el mercado cambiario, por debajo del cierre previo, en una sesión marcada por el retroceso global de la moneda estadounidense.

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El índice dólar (DXY) registró una de sus mayores caídas intradía frente a sus principales pares, presionado por los últimos datos de inflación de junio y del crecimiento económico del último trimestre en Estados Unidos.

“Las principales divisas desarrolladas se apreciaron alrededor de 1,5% en promedio frente al dólar, mientras que en Latinoamérica el peso colombiano lideró las ganancias. El sol peruano registró un avance más moderado de 0,15%”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

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En los mercados internacionales, los metales avanzaron alrededor de 2%, mientras que los futuros del petróleo retrocedieron cerca de 0,9%. En el mercado local, el tipo de cambio llegó a tocar S/3,390 durante la mañana, nivel que motivó compras parciales por parte de los fondos de pensiones, impulsando la cotización hasta S/3,396 sin necesidad de intervención del Banco Central de Reserva (BCR).

La atención del mercado estará puesta en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que difundirá el INEI este viernes. Un resultado en línea con la convergencia esperada de la inflación será un factor clave para la próxima decisión de política monetaria del BCRP, prevista para el 13 de agosto.