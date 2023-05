ProInversión informó que el director de Portafolio de Proyectos, Emerson Castro presentó en Alemania un portafolio de proyectos de agua y saneamiento 2023-2024 para el Perú, que requieren una inversión estimada de US$ 1.500 millones.

Castro participó en la Cumbre Mundial del Agua, realizada en la ciudad de Berlín, donde tuvo la oportunidad de exponer los proyectos a varios inversionistas.

En la misma cumbre, el subdirector de Ejecución Oportuna de Inversiones, Guido Valverde, participó del panel Nuevas Reglas para la Financiación de la Desalinización.

Posteriormente, los funcionarios de ProInversión atendieron a potenciales inversionistas del sector en mesas redondas, un espacio en el que pudieron absolver consultas vinculadas a oportunidades de inversión en el tratamiento de aguas residuales.

Entre los proyectos que más atención concitaron, destacan: Obras de Cabecera y Conducción de Agua para Lima (US$ 480 millones), PTAR Trujillo (US$ 311 millones); PTAR Huancayo (US$ 172 millones) y otros proyectos de agua y saneamiento que requieren una inversión estimada de más de US$ 600 millones.

Por su parte, se informó que la directora de Inversiones Descentralizadas, Denisse Miralles, participará esta semana como panelista en el Foro Latam GRI Infra & Energy 2023, un evento reconocido entre los actores del sector infraestructura y energía en América Latina.

En el evento, realizado en Nueva York (EE.UU.), la funcionaria promoverá las oportunidades de inversión del portafolio APP de la entidad; así como también sostendrá reuniones bilaterales con representantes de fondos de inversión, banca y empresas desarrolladoras de proyectos.