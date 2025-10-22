La Compañía de Seguros y Reaseguros Protecta Security anunció el incremento de su capital en más de S/54 millones. La capitalización asciende a un total de S/54 millones 250 mil en efectivo.

Esta inyección de recursos le permitirá a la compañía contar con mayor holgura patrimonial, robustecer su capacidad de gestión y respaldar su crecimiento. Con este aporte, el patrimonio neto de la aseguradora alcanza más de S/407 millones al cierre de septiembre, mientras que sus activos totales suman más de S/5.065 millones.

Mario Ventura, gerente general de Protecta Security, destacó que este aumento de capital es una señal de confianza de sus accionistas hacía el Perú.

“Este aumento de capital es una clara señal de confianza de nuestros accionistas hacia el Perú y hacia la industria aseguradora peruana. Nos brinda la fortaleza necesaria para seguir creciendo de manera sostenida, consolidando nuestra propuesta de valor en segmentos clave como las rentas vitalicias, las rentas particulares y el negocio masivo”, sostuvo Ventura.

Con esta operación, la compañía de seguros busca seguir fortaleciendo su respaldo matrimonial de cara a los próximos años, así como consolidarse en el mercado asegurador peruano.