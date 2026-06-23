A mayo del 2026 la inversión en infraestructura concesionada de transporte llegó a los US$495 millones, según cifras del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), siendo un resultado ligeramente mejor a lo que esperaba Scotiabank.

“La inversión ha tenido un sostenido avance en los últimos meses, con cierta desaceleración en mayo (US$16 millones), el monto más bajo desde agosto del 2025, pero asumimos que este sería solo un bache para luego retomar montos superiores”, explicó la entidad bancaria en su reporte.

Para los próximos meses se espera que la inversión en diversos proyectos concesionados continúe, tomando en cuenta que ya hay cierto nivel de certeza acerca de la resolución de las elecciones presidenciales para los próximos cinco años, sin cambios probables en la política económica del país.

Con ello, para el cierre del 2026 Scotiabank prevé que la inversión en este sector se ubique alrededor de US$1.350 millones, siendo el tercer año consecutivo que la inversión supera los US$1.000 millones. “Sin embargo, no nos sorprendería que el monto sea superior, pues la suma de inversiones en los últimos doce meses terminados en mayo supera el nivel que estamos esperando”, indicaron.

“De otro lado, hay algunos proyectos cuyo avance analizaremos en el presente artículo tales como Nueva Carretera Central, Anillo Vial Periférico, proyecto bajo la supervisión de Ositran, y Via Expresa Santa Rosa, proyectos representativos en lo que a monto de inversiones se refiere. Asimismo, analizamos brevemente los recursos asignados a la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura), especialmente en los proyectos incluidos en el Proyecto de Ley 14799-2025, el cual detalla un crédito suplementario para diversos sectores”, agregó en el reporte Scotiabank.

Inversión reconocida por Ositran a mayo del 2026

Entre enero y mayo de este año el reconocimiento de inversiones en infraestructura de transporte por parte de Ositran alcanzó los US$495 millones, 29% más respecto al mismo periodo del 2025. El monto se explicó por el reconocimiento de inversiones en aeropuertos (US$266 millones), ferrovías (US$173 millones), carreteras (US$48 millones) y puertos (US$7 millones). Destacaron los proyectos Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$252 millones), Línea 2 del Metro de Lima (US$173 millones), los proyectos viales IIRSA Norte (US$16 millones), IIRSA Sur-Tramo 4 (US$11 millones), Autopista del Sol (US$9 millones), Red Vial Nro 6 (US$8 millones) y Muelle Norte (US$4.1 millones).

Principales proyectos

En este caso destacan el avance de proyectos como Línea 2 y Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima. En este último tramo del proyecto ferroviario se viene realizando importantes avances, dado que según Ositran la tuneladora Delia inició excavaciones en un pozo de ventilación a mediados de junio.

Además, la misma se encuentra operando en el tramo comprendido entre la Estación Quilca (E4-6) y la Estación Morales Duárez (E4-7), registrando un avance del 16%. Estos trabajos finalizarían a inicios del año 2027. Por otro lado, la tuneladora Micaela llegó a la estación 17 en el trayecto de la Línea 2 del Metro (Estación N. Ayllón).

En lo que se refiere a la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, Ositrán verificó la culminación de las obras de construcción de la Fase 1B del nuevo Terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC).

Proyectos de prevención ANIN

Según el reporte de Scotiabank, recientemente debido a la confirmación de la realización del Fenómeno El Niño en las últimas semanas, hay que tomar en cuenta el avance de los diversos proyectos de prevención que se han programado en años previos, pero cuyo desarrolló aún no finaliza.

Es por ello por lo que recientemente el gobierno, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas presentó al congreso el Proyecto de Ley 14799/2025-PE, el cual detalla la aprobación créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas por un monto de S/9.596 millones (S/4.160 millones con bonos del Tesoro Público y Recursos Ordinarios).

De este monto, en el proyecto de ley solo se está destinando alrededor de S/210 millones en la ejecución de cinco proyectos de prevención, en los departamentos de La Libertad, Ancash, Lambayeque, Piura e Ica.

Si bien esto es positivo, el monto limitaría el alcance de los proyectos considerados en el PL y a su vez sería insuficiente para realizar un mayor número de obras de prevención. Este escenario tiene correlación con el menor presupuesto asignado a la ANIN, dado que para el 2026 se le asignó alrededor de S/3.250 millones, cifra por debajo de lo asignado en los últimos dos años.

Esto último podría conferirle mayor riesgo de afectación para la infraestructura en diversas zonas del país, especialmente las más vulnerables al FEN. A ello se sumaría la gradual realización de obras de prevención para el verano del 2027, pues debido a la curva de aprendizaje de los nuevos gobiernos subnacionales, asumirían en el 2027, limitaría la velocidad de respuesta en el desarrollo de proyectos por parte de las nuevas autoridades.

Anillo Vial Periférico

El proyecto Anillo Vial Periférico en Lima, con US$2.400 millones en inversión, viene registrando avances. A la fecha, el proyecto supervisado por Ositran, de 35 km en tres etapas, está en la etapa de liberación de terrenos, necesitándose la liberación de aproximadamente 4 mil predios, 800 liberados a la fecha, teniendo como meta iniciar obras a finales del 2027. Es así como el proyecto, cuya titularidad pasó a Proinversión en diciembre del 2025, siguió avanzando, aprobando el diseño de ingeniería (DI) para el Tramo 1 (mayo), quedando pendiente la aprobación del DI del tramo 3 (finales de año) y tramo 2 (2028).

Nueva Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa (G2G)

De acuerdo con el reporte, el proyecto de la Nueva Carretera Central continuaría su avance en los próximos meses. Ello dado que recientemente, Provias Nacional habría realizado avances en el proceso de adquisición y liberación de predios necesarios para la realización del proyecto, concretándose la adquisición de un predio en el distrito de Ate, para el desarrollo del tramo 1, Entrada del Túnel Pariachi. A ello se suma la inclusión de un monto en el reciente PL de crédito suplementario por un monto de S/200 millones. Sin embargo, este monto estuvo por debajo del presupuesto requerido.

Finalmente, en lo que se refiere al desarrollo de la Nueva Vía Expresa y Puente Santa Rosa, con una inversión aproximada de S/2.800 millones, si bien ya se habrían realizado movimiento de interferencias, reubicación de redes de saneamiento, el proyecto no fue incluido en el reciente PL de crédito suplementario, lo cual podría retrasar el avance de obras preliminares, dado que el proyecto solo contaría con S/106 millones de presupuesto para su desarrollo durante el presente año, y necesitaría un mayor monto de recursos para su avance, según diversos gremios privados.