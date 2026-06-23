Para el presente año el monto de inversión en el sector podría superar los US$ 1,300 millones. Foto: GEC.
Para el presente año el monto de inversión en el sector podría superar los US$ 1,300 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

A mayo del 2026 la inversión en infraestructura concesionada de transporte llegó a los US$495 millones, según cifras del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), siendo un resultado ligeramente mejor a lo que esperaba Scotiabank.

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