En agosto del 2025 el sector de supermercados e hipermercados creció 21,9% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando 2,915 locales a nivel nacional y generando 51,500 puestos de trabajo, lo que representa un incremento de 5% frente a 2024, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES). En este contexto, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha creado el Comité Especial de Supermercados y Afines.

Esta nueva instancia gremial representa a las empresas más importantes del sector, las cuales concentran alrededor del 95% del mercado a nivel nacional, y tiene como finalidad promover la sostenibilidad del negocio de supermercados, así como velar por el estricto cumplimiento de la normativa vigente, en beneficio del sector y de los consumidores.

El Comité de la SNI está conformado por sus asociados: Supermercados Peruanos S.A., Cencosud Retail Perú S.A. e Hipermercados Tottus S.A.

La SNI adelantó que como primera acción, el 19 de diciembre, el Comité sostuvo una reunión con la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), con el objetivo de abordar temas de interés común orientados a fortalecer la inocuidad de los alimentos que se comercializan en el país.

Como resultado de este encuentro, ambas partes acordaron promover espacios permanentes de diálogo, que permitan el intercambio de información y la identificación oportuna de problemáticas que puedan afectar a los consumidores.