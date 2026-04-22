Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Especialistas coinciden en que, en muchos casos, la mejor estrategia no es optar exclusivamente por una moneda, sino combinar ambas según los objetivos personales. (Foto: AFP)
Especialistas coinciden en que, en muchos casos, la mejor estrategia no es optar exclusivamente por una moneda, sino combinar ambas según los objetivos personales. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

En el Perú, muchos se enfrentan a una pregunta recurrente: ¿conviene ahorrarlos en soles o en dólares? La elección puede incidir en el costo final de metas relevantes, especialmente cuando están vinculadas a bienes o servicios referenciados en moneda extranjera. “Más que elegir una moneda por percepción o tendencia, lo recomendable es analizar para qué se usará ese dinero y cómo rentabilizarlo mejor”, señaló Iván Mostacero, Gerente Principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha del Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.