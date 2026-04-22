En el Perú, muchos se enfrentan a una pregunta recurrente: ¿conviene ahorrarlos en soles o en dólares? La elección puede incidir en el costo final de metas relevantes, especialmente cuando están vinculadas a bienes o servicios referenciados en moneda extranjera. “Más que elegir una moneda por percepción o tendencia, lo recomendable es analizar para qué se usará ese dinero y cómo rentabilizarlo mejor”, señaló Iván Mostacero, Gerente Principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha del Perú.

Precisamente porque cada meta tiene características distintas, las condiciones financieras de cada moneda también juegan un rol. Mientras los instrumentos en soles suelen ofrecer rendimientos nominales más altos, el dólar conserva su función como divisa de referencia en transacciones internacionales y en determinados mercados de bienes. Así, la decisión no se limita a comparar tasas, sino a evaluar qué tan expuesto se quiere estar a posibles variaciones del tipo de cambio en función de los objetivos planteados.

Ahorrar en soles: estabilidad y mayor rentabilidad nominal

El sol es la moneda en la que la mayoría de personas percibe sus ingresos y realiza sus gastos cotidianos. En ese sentido, Mostacero explicó que ahorrar en soles puede ser conveniente cuando las metas son de corto plazo, no existen obligaciones en dólares, se busca aprovechar tasas de interés más altas en moneda local y en determinados períodos, los productos en soles pueden ofrecer rendimiento nominales superiores, lo que favorece metas inmediatas o fondos de emergencia.

Ahorrar en dólares: cobertura y diversificación

El dólar, por su parte, suele utilizarse como moneda de referencia internacional. Ahorrar en dólares puede resultar útil cuando:

Existen gastos futuros vinculados a esa moneda (viajes, viviendas, autos, educación, compras internacionales).

Se desea diversificar parte del ahorro.

Se busca cobertura ante posibles variaciones cambiarias.

Mantener una porción del ahorro en dólares no implica abandonar el sol, sino distribuir riesgos entre monedas.

¿Conviene elegir una sola moneda?

Especialistas coinciden en que, en muchos casos, la mejor estrategia no es optar exclusivamente por una moneda, sino combinar ambas según los objetivos personales. “La decisión debe partir de una planificación financiera. Si una persona tiene metas en soles y en dólares, puede ser razonable dividir el ahorro en función de esas necesidades”, precisó Mostacero.

“La clave no está en anticipar el comportamiento del mercado, sino en estructurar el ahorro de manera coherente con las metas personales. La diversificación puede ayudar a reducir la exposición a cambios bruscos”, concluyó.