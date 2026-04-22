De acuerdo con Bloomberg el precio del dólar para hoy es de S/3,44 con un alza de 0,09% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el martes 21 de abril?

El tipo de cambio fue de S/3,4390, cifra registrada por la coyuntura política del país, según reportó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda avanzó 40 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,4350.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar se mantuvo relativamente estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4440 y mínimo de S/3,4340.

Además, en el mercado se negociaron US$205 millones a un precio promedio de S/3,4380. Asimismo, hoy no hubo vencimientos en Swaps Cambiarios Venta. Mientras que el índice DXY cayó a 98.36 (+0,31%).