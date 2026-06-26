Al cierre de la sesión el dólar acumula una apreciación de 0,75% frente al sol, ubicando el rango actual de venta entre S/3,421 y S/3,425. (Foto: Agencia Andina).
Al cierre de la sesión el dólar acumula una apreciación de 0,75% frente al sol, ubicando el rango actual de venta entre S/3,421 y S/3,425. (Foto: Agencia Andina).
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,413, cerrando con un leve avance de 0,13% frente al cierre previo (S/3,409). El comportamiento del dólar en Perú se dio en un contexto distinto al desempeño global de la divisa estadounidense, que registró una ligera depreciación frente a sus principales pares de economías desarrolladas.

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