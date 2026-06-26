El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,413, cerrando con un leve avance de 0,13% frente al cierre previo (S/3,409). El comportamiento del dólar en Perú se dio en un contexto distinto al desempeño global de la divisa estadounidense, que registró una ligera depreciación frente a sus principales pares de economías desarrolladas.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, aunque el mercado ya ha comenzado a incorporar posibles descensos en la inflación global si el petróleo continúa depreciándose, aún se mantiene la expectativa de que la Reserva Federal pueda elevar las tasas antes del cierre del año. “El flujo que condujo apreciar al dólar esta semana se respalda al contexto externo”, señaló.

El especialista agregó que, en el mercado local, este escenario se reflejó en una demanda neta por parte de agentes offshore y fondos de pensiones. Asimismo, indicó que al cierre de la sesión el dólar acumula una apreciación de 0,75% frente al sol, ubicando el rango actual de venta entre S/3,421 y S/3,425.

Por su parte, Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se negociaron US$429 millones en el mercado spot interbancario, 60% menos del flujo visto ayer ($709 millones).

Además, la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4090, cierre S/3,4130, promedio de S/3,4094, mínimo de S/3,4050 y máximo de S/3,4170. Asimismo, hoy no hubo vencimiento de swap cambiario por parte del Banco Central de Reserva (BCR).

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El próximo 3 de julio se proclamarían los resultados de la segunda vuelta electoral, según lo proyectado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Asimismo, señaló que desde el jueves 25 de junio hasta el sábado 27 de junio los jurados electorales especiales (JEE) efectuarán las proclamaciones de resultados correspondientes a sus respectivas jurisdicciones.

En el plano internacional, los últimos datos muestran cierta mejora en la inflación de servicios en Estados Unidos, según lo señalado por Austan Goolsbee, de la Reserva Federal de Chicago, aunque advirtió que la inflación subyacente sigue siendo elevada y preocupante. Goolsbe señaló que la política de tasas dependerá de la evolución de los datos, en un contexto donde persisten dudas sobre si las presiones inflacionarias serán temporales o más persistentes.