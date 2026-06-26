De acuerdo con Buk, sí pueden influir en el cálculo aquellos conceptos considerados remunerativos y que además se perciban de forma regular. | Composición: EC
De acuerdo con Buk, sí pueden influir en el cálculo aquellos conceptos considerados remunerativos y que además se perciban de forma regular. | Composición: EC
Por Redacción EC

Julio marca una de las temporadas más esperadas por millones de trabajadores peruanos debido al pago de la gratificación. Sin embargo, también suele convertirse en un periodo de dudas, reclamos y frustraciones para quienes descubren que el monto depositado no coincide con lo que esperaban.

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