Julio marca una de las temporadas más esperadas por millones de trabajadores peruanos debido al pago de la gratificación. Sin embargo, también suele convertirse en un periodo de dudas, reclamos y frustraciones para quienes descubren que el monto depositado no coincide con lo que esperaban.

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“Cada campaña de gratificaciones vemos muchas dudas relacionadas con conceptos variables. En varios casos, el problema no necesariamente es un incumplimiento, sino la falta de claridad sobre cómo se compone realmente este beneficio”, explicó Jimmy Huatuco, líder de implementaciones en Buk Perú.

Uno de los principales motivos detrás de esta situación es el desconocimiento sobre qué conceptos sí influyen en el cálculo de la gratificación y cuáles no. Horas extras, comisiones, bonos y otros ingresos variables pueden modificar el monto final, aunque no siempre de la manera que muchos trabajadores imaginan.

¿Qué conceptos sí pueden aumentar la gratificación?

De acuerdo con Buk, sí pueden influir en el cálculo aquellos conceptos considerados remunerativos y que además se perciban de forma regular. Entre los más comunes destacan:

Horas extras recurrentes.

Comisiones por ventas.

Bonificaciones habituales.

Asignación familiar.

En el caso de ingresos variables, como comisiones u horas extras, normalmente se considera el promedio de lo percibido durante el semestre correspondiente.

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‘’Por ejemplo, un trabajador con un sueldo base de S/2,500 que además recibe comisiones constantes o realiza horas extras frecuentes podría obtener una gratificación significativamente mayor frente a alguien que solo percibe una remuneración fija’’, agregó Huatuco, de Buk Perú.

Los pagos que muchos creen que cuentan, pero no

Así como existen conceptos que sí impactan en el cálculo, también hay pagos que no necesariamente forman parte de la gratificación, pese a que muchos trabajadores creen lo contrario. Entre ellos figuran: Bonos extraordinarios o eventuales, utilidades, movilidades, alimentación otorgada como condición de trabajo, o pagos esporádicos no remunerativos.

Errores en el cálculo pueden generar multas

Una mala interpretación de los conceptos remunerativos no solo puede generar confusión entre los trabajadores, sino también contingencias laborales para las empresas durante la campaña de gratificaciones, especialmente en organizaciones con esquemas de pago variables o comisiones recurrentes.

El depósito de la gratificación debe realizarse como máximo hasta el 15 de julio. El incumplimiento de este plazo, errores en el cálculo o depósitos incompletos pueden ser considerados infracciones graves por parte de Sunafil, exponiendo a las empresas a multas que varían según su tamaño y la cantidad de trabajadores afectados.