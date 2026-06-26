El convenio con ICPNA incorpora cursos de inglés diseñados específicamente para integrarse a la propuesta formativa de la universidad. Foto: GEC.
El convenio con ICPNA incorpora cursos de inglés diseñados específicamente para integrarse a la propuesta formativa de la universidad. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) y Dionisio Romero University (DRU), firmaron un convenio, mediante el cual ambas instituciones integran la enseñanza flexible del idioma en programas de pregrado, posgrado y nivel técnico, como parte estructural de carreras orientadas al desarrollo de competencias profesionales con proyección internacional.

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