El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) y Dionisio Romero University (DRU), firmaron un convenio, mediante el cual ambas instituciones integran la enseñanza flexible del idioma en programas de pregrado, posgrado y nivel técnico, como parte estructural de carreras orientadas al desarrollo de competencias profesionales con proyección internacional.

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“El Icpna es una institución con enorme prestigio y trayectoria, que cuenta con certificaciones y una metodología comprobada. Por su lado DRU aporta un modelo educativo digital, flexible y accesible y una metodología innovadora enfocada en el aprendizaje práctico y empleabilidad”, precisó Dionisio Romero Paoletti, presidente de DRU.

Romero también agregó que, “el inglés es y seguirá siendo el idioma internacional de los negocios, herramienta fundamental para cualquier persona que quiera iniciar una empresa”. La colaboración permite que más estudiantes accedan a herramientas que fortalezcan su formación y amplíen sus posibilidades de desarrollo profesional.

Por su parte, Rafael Yzaga, gerente general del Icpna, destacó la importancia del dominio del inglés como una herramienta clave para el desarrollo profesional: “El inglés se ha convertido en una competencia esencial. Ya no es un complemento; es una herramienta clave para estudiar, trabajar y proyectarse profesionalmente”.

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Yzaga también remarcó la visión compartida con DRU: “En el ICPNA creemos que la educación puede y debe abrir oportunidades reales y estamos convencidos que las mejores alianzas son aquellas que logran convertir una visión compartida en resultados concretos para la comunidad, acercando herramientas que fortalezcan el perfil profesional de los estudiantes y los preparen mejor para enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más competitivo y global”.

Con esta firma, el convenio con Icpna incorpora cursos de inglés diseñados específicamente para integrarse a la propuesta formativa de la universidad. Este componente se organiza como una ruta flexible dentro de la malla académica, estructurada con un componente 70% asincrónico y 30% sincrónico, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y acceder desde distintas regiones del país.