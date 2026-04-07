Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Foto: GEC.
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró en S/3,427 para este martes 7 de abril del 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda retrocedió 10 puntos básicos con respecto al cierre del lunes que terminó en S/3,428.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.