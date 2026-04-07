El precio del dólar cerró en S/3,427 para este martes 7 de abril del 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda retrocedió 10 puntos básicos con respecto al cierre del lunes que terminó en S/3,428.

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Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Durante la jornada la oferta provino de empresas no residentes. En el mercado se negoció US$122 millones a un precio promedio de S/3,4353. El dólar tuvo un nivel mínimo de S//3,423 y un nivel máximo de S/3,440.

Por otro lado, el PMI no manufacturero del ISM se ubicó en 54,0 en marzo, por debajo de lo esperado y del dato previo, mostrando una moderación en el crecimiento del sector servicios, aunque aún se mantiene en zona de expansión. 2.

Mientras que el índice de precios del ISM no manufacturero subió a 70,7, superando las previsiones y el dato anterior, lo que evidencia un aumento en los costos dentro del sector y posibles presiones inflacionarias.