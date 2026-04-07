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El Ministerio de Energía y Minas realizó un nuevo cambio en tan solo dos meses. Foto: GEC.
El Ministerio de Energía y Minas realizó un nuevo cambio en tan solo dos meses. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) realizó un nuevo cambio en el Viceministerio de Minas. Se designó a Mayra Figueroa Valderrama en el cargo luego de aceptar la renuncia de Juan Samanez Bilbao, quien estuvo en el puesto el pasado 5 de febrero del 2026.

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