El Ministerio de Energía y Minas (Minem) realizó un nuevo cambio en el Viceministerio de Minas. Se designó a Mayra Figueroa Valderrama en el cargo luego de aceptar la renuncia de Juan Samanez Bilbao, quien estuvo en el puesto el pasado 5 de febrero del 2026.

Cabe precisar que Valderrama ya laboraba en la cartera como directora de Sostenibilidad y Articulación Minera. Anteriormente, estuvo en la Dirección General de Formalización Minera.

Es abogada de la Universidad San Martín de Porres y tiene una maestría en Gerencia Pública. Fue una de las impulsoras del proyecto de ley de minería artesanal y de pequeña empresa (Ley Mape).

La funcionaria habría sido separada de la Dirección General de Formalización Minera cuando advirtió sobre irregularidades en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En su nuevo cargo deberá formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo sostenible en este sector, de acuerdo con la respectiva normativa vigente.