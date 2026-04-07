El petróleo de la reserva de emergencia de Estados Unidos se dirige a nuevos destinos, a medida que se produce la mayor disrupción del mercado de crudo en la historia, alterando flujos energéticos globales que, durante décadas, se habían mantenido relativamente estables, señaló Bloomberg.

En ese contexto, el medio indicó que la refinería estatal peruana Petróleos del Perú S.A. (Petro-Perú) ha cerrado un contrato para efectuar la compra de casi medio millón de barriles de crudo “Bayou Choctaw”, que normalmente forma parte de la reserva estratégica del gobierno estadounidense en Luisiana, según un comunicado de la empresa.

El petróleo será suministrado a Petro-Perú por el Grupo Trafigura el próximo mes, indicó la estatal peruana en respuesta a consultas de Bloomberg. Trafigura, que ha recibido cerca de nueve millones de barriles de las reservas de emergencia de EE. UU. En calidad de préstamo, declinó hacer comentarios para este artículo.

La carga formó parte de un gran tramo de reservas estratégicas que Estados Unidos acordó liberar como parte de un esfuerzo más amplio de algunas de las economías más avanzadas del mundo, para utilizar inventarios de emergencia a fin de amortiguar los efectos de la guerra entre Irán e Israel-EE.UU. en los mercados energéticos mundiales.

Según el procedimiento de EE. UU., los operadores, refinadores y otras entidades que toman prestados barriles de las reservas no están obligados a garantizar que esos barriles permanezcan dentro del país.

Bloomberg precisó que esta no es la primera vez que petróleo de la reserva del gobierno estadounidense se exporta. En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de Biden liberó un récord de 180 millones de barriles de la Strategic Petroleum Reserve, de los cuales aproximadamente el 10% terminó yendo a Países Bajos, Reino Unido y China, según datos de la firma de inteligencia marítima Kpler Ltd.

Barriles venezolanos

Bloomberg informó que Petro-Perú ha comprado, también, petróleo venezolano por primera vez desde 2009. La empresa adquirió dos cargamentos de una mezcla de Merey 16 venezolano y West Texas Intermediate, bombeado desde la cuenca Pérmica de EE. UU., a Trafigura, según dijo Petro-Perú a Bloomberg. Los cargamentos, que suman un millón de barriles, están programados para ser entregados en abril y mayo.

“Los movimientos en el Perú se producen mientras se diversifica su mezcla de crudo. El país suele comprar petróleo pesado ecuatoriano para sus tres refinerías, pero ahora incorpora barriles venezolanos tras la salida del mandatario Nicolás Maduro y el relajamiento de las sanciones estadounidenses”, señaló.

Trafigura y la comercializadora Vitol Group fueron convocadas por la administración de Donald Trump para ayudar a vender petróleo venezolano. Trafigura podría recurrir a su inventario de crudo venezolano, actualmente almacenado en el Caribe, para abastecer a la nación andina.

Según datos de Kpler, el buque Torm Belis entregó 128.000 barriles de WTI a Curazao a fines de marzo, lo que sugiere que Trafigura podría usar la isla como plataforma para mezclar crudo y suministrar a Perú.