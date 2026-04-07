Resumen

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La carga formó parte de un gran tramo de reservas estratégicas que Estados Unidos acordó liberar. Foto: Andina.
La carga formó parte de un gran tramo de reservas estratégicas que Estados Unidos acordó liberar. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El petróleo de la reserva de emergencia de Estados Unidos se dirige a nuevos destinos, a medida que se produce la mayor disrupción del mercado de crudo en la historia, alterando flujos energéticos globales que, durante décadas, se habían mantenido relativamente estables, señaló Bloomberg.

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