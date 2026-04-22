De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,4500, retrocediendo 20 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,4350.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia alcista, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4500 y mínimo de S/3,4300.

Además, en el mercado se negociaron US$352 millones a un precio promedio de S/3,4416. Asimismo, hoy vencieron 21 millones en Swaps Cambiarios Venta. Se colocaron S/300 millones en Swaps Cambiarios Venta a 3 meses.

Por otro lado, el déficit fiscal del Perú se mantuvo en 2,2% del PBI a marzo de 2026, superando la meta oficial de 1,8%, lo que refleja presiones fiscales persistentes. Este resultado responde a un mayor crecimiento del gasto público frente a los ingresos, pese al buen desempeño de la recaudación tributaria en el periodo. Finalmente, el índice DXY cayó a 98.61 (+0,21%).

¿En cuánto cerró el dólar el martes 21 de abril?

El dólar cerró en S/3,4390, cifra registrada por la coyuntura política del país, según reportó el BCR. La moneda avanzó 40 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,4350.