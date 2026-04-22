Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del día, la moneda llegó a un precio máximo de S/3,4500 y mínimo de S/3,4300. Foto: Andina.
Al cierre del día, la moneda llegó a un precio máximo de S/3,4500 y mínimo de S/3,4300. Foto: Andina.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,4500, retrocediendo 20 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,4350.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.