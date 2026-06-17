El precio del dólar en Perú inició la sesión en S/3,378, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,3820.

La apertura se da en una jornada de rendimientos mixtos para las monedas de la región, mientras que el dólar global registra una ligera apreciación tras la publicación de datos positivos del sector manufacturero en Estados Unidos.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los mercados permanecen atentos a los recientes comentarios del presidente Donald Trump y a la decisión de política monetaria que anunciará esta tarde la Reserva Federal. Asimismo, indicó que las principales commodities operan con variaciones moderadas, mientras que el petróleo se mantiene en niveles mínimos semanales en medio de nuevas dudas sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

En el ámbito local, el especialista señaló que el avance de la ONPE alcanzó el 99,152% de actas contabilizadas, con una ventaja de más de 36 mil votos para la candidata Keiko Fujimori. Agregó que los inversionistas locales ya consideran a la candidata como la probable ganadora de las elecciones presidenciales.

Huayta destacó además que los datos económicos publicados esta mañana mostraron una expansión de 3,73% del PBI interanual a abril, impulsada principalmente por el dinamismo de los sectores comercio y construcción.

“Este resultado respalda el dinamismo de la producción local durante el primer trimestre de 2026 y fortalece los fundamentos macroeconómicos que vienen respaldando al sol peruano”, señaló.