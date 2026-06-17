Resumen

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Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los mercados permanecen atentos a los recientes comentarios del presidente Donald Trump y a la decisión de política monetaria que anunciará esta tarde la Fed. (Foto: GEC)
Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los mercados permanecen atentos a los recientes comentarios del presidente Donald Trump y a la decisión de política monetaria que anunciará esta tarde la Fed. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú inició la sesión en S/3,378, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,3820.

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