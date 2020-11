Conforme a los criterios de Saber más

Fue hace dos años que Pamela Villegas dejó atrás aquel hábito de buscar el mejor precio del dólar entre las casas de cambio cercanas a su trabajo en Miraflores para optar por una solución digital. Como la mayoría de trabajadores en el país, recibe su sueldo en soles y requiere necesariamente de dólares para cumplir con el pago de ciertas obligaciones.

“Por mencionar una de ellas, mensualmente necesito cerca de US$500 para el alquiler de mi departamento. El monto no es menor y retirar toda esa cantidad para salir a cambiarla me parece inseguro”, comenta.

Fue así que decidió probar con una de las casas de cambio digital que hoy operan en el país: aplicaciones y páginas web que ofrecen realizar dicha operación cambiaria y depositar el monto casi al instante en una cuenta bancaria.

Según comentó Villegas, los procedimientos para la operación fueron sencillos y no resultan tan complicados de realizar. “Ahora lo que hago es chequear hasta tres aplicaciones y así veo en cuál el tipo de cambio está más bajo. He cambiado en las tres en algún momento, entonces siempre reviso para ver cuál utilizo”, explicó.

De este modo, Pamela también tiene la opción de elegir el mejor precio desde el mismo dispositivo. “Personalmente, alguna vez he caído en el error de aceptar el tipo de cambio del banco y luego más adelante me he dado cuenta de que no puedes hacerlo porque siempre será más alto. En un aplicativo, si bien el tipo de cambio es un poco más alto que en la calle, no hay mucha diferencia y es más seguro”, agregó.

Comparar precios

Para efectos prácticos, el docente Jorge Luis Ojeda, de la Facultad de Negocios de la UPC, hizo el ejercicio de cotizar esos US$500 que Pamela requeriría para el pago de su alquiler utilizando el tipo de cambio de dos casas digitales y la aplicación de un banco.

“Para conseguir esos US$500, en el banco se requieren S/1.829 a un tipo de cambio de S/3,658; mientras que en una casa de cambio digital, a un tipo de cambio de S/3,650, se requieren S/1.825”, explicó a este Diario utilizando el precio que registraron ayer ambas plataformas a las 11:44 de la mañana.



Pero el amplio ecosistema de estas aplicaciones en el Perú permite conseguir aún mejores opciones: en una tercera casa de cambio digital y con un tipo de cambio de S/3,601, el monto necesario era S/1.800. “Si comparamos, podemos ahorrar casi S/30 en esos US$500, que no es poco. Y, por supuesto, si son montos mayores, el ahorro es aún más significativo”, comenta Ojeda.

Por ello, el experto en finanzas también recuerda otra virtud de estos servicios: algunas casas de cambio digitales notifican si se registra el tipo de cambio de tu preferencia durante el día. Este valor suele moverse siempre entre el precio oficial y el que ofrecen en las ventanillas de los bancos.

Comparando los tipos de cambio en el sistema financiero. (Fuente: BCR / Infografía: Luis Huaitan)

Otros beneficios

“En el Perú, el tipo de cambio es casi un deporte y no es para menos: el 30% de los ahorros de los peruanos está en dólares”, comenta Jorge Jenkins, líder de Cocos y Lucas, la plataforma de tipo de cambio del BCP.

El servicio nació con el propósito de ser una solución oportuna para sus clientes. “Llevar el dinero a un cambista implica el riesgo de que te den un billete que no se encuentre en buen estado o incluso que sea falso. Además, tienes que cerrarte a un solo tipo de cambio”, explica.

Cocos y Lucas hoy ofrece en tiempo real el cambio en otros bancos y el informal. El monto cambiado se deposita al instante en la cuenta de banco y sin fraudes.

Por otro lado, Midpoint FX también es una plataforma digital que en el Perú ofrece ese servicio. Moisés Otero, gerente general de la plataforma, comenta que las micro y pequeñas empresas también buscan cambiar dólares a través de plataformas digitales.

“Las mypes y start-ups, en los últimos meses, han realizado operaciones de cambio en nuestra plataforma hasta por montos entre S/1.000 y S/3.000”, explicó.

Asimismo, detalló que el valor del tipo de cambio que ofrecen las casas de cambio digitales en el país “une lo mejor de dos mundos: brindan un tipo de cambio similar al de la calle con la seguridad de un banco”.

El dato

“Verifica que las casas de cambio digitales sean supervisadas por la SBS. Esto debe ser una prioridad porque es lo que dará aún más seguridad a la operación. Muchas casas de cambio digitales ya son supervisadas por la SBS con el objetivo de evitar fraudes al cliente u operaciones de lavado de activos”.

Jorge Luis Ojeda - docente de la UPC

Las recomendaciones