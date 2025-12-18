El dólar cerró en S/3,3680, una variación de 10 puntos básicos a comparación del cierre del día de ayer que estuvo en S/3,3690, según información de Renta4 SAB.

MÁS INFORMACIÓN: Latam Airlines Perú cancela seis rutas internacionales por TUUA de Transferencia

Durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda estuvo impulsada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/700 millones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Situación de la divisa en el mercado

Allisson Pérez , trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que en total, el mercado transó US$498 millones a un precio promedio de S/3,3666, dentro de un rango de S/3,3630 a S/3,3680.

A nivel global, la reducción de la tasa de interés del Banco de Inglaterra hasta 3,75% refuerza la fortaleza relativa del dólar frente a la libra, al ampliarse el diferencial de tasas.

PUEDES VER: Gratificación 2025: conoce las tres formas de usarla para mejorar tus finanzas

Asimismo, la mejora en las perspectivas de crecimiento de España para 2025 podría limitar presiones alcistas sobre el dólar en el corto plazo frente al euro. Sin embargo, la desaceleración prevista para 2026 mantiene un entorno de cautela que favorece al dólar como activo refugio. En conjunto, estos factores sostienen una demanda firme por el dólar en los mercados cambiarios.