El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmó los contratos de concesión para la asignación de espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz con Bitel, Claro, Entel e Integratel para el despliegue de la tecnología 5G en el país.

“La implementación del 5G mejora de manera significativa la velocidad, la capacidad y la calidad de los servicios móviles”, precisó el MTC por medio de un comunicado.

Esta tecnología impulsará el desarrollo de aplicaciones avanzadas en sectores estratégicos para el país, como la minería, la educación y la salud, a través de soluciones de monitoreo remoto, educación digital y telemedicina especializada.

“Hoy iniciamos una nueva etapa para las telecomunicaciones. El despliegue del 5G marcará un antes y un después para la innovación,la productividad y la modernización de los servicios públicos y privados”, afirmó titular del MTC, Aldo Prieto Barrera, en la ceremonia organizada en el auditorio institucional.

El proceso se desarrolló mediante el Mecanismo Especial de Asignación en la banda 3.5 GHz, diseñado por el MTC. Este esquema permitió, por primera vez, liderar directamente una subasta pública de espectro con un enfoque centrado en compromisos de inversión y cobertura, priorizando la inclusión digital y sin fines recaudatorios, explicó el ministerio.

Los contratos garantizan una inversión mínima de US$502.9 millones y compromisos concretos para cerrar brechas de conectividad, como la atención con servicios 4G a 1,731 poblados rurales, en beneficio de 180,000 usuarios, desplegando esta tecnología en 2,230 kilómetros de carreteras en todo el país.

El MTC precisó que el cumplimiento se deberá realizar en los próximos cuatro años, como máximo, debiéndose completar el 25% de compromisos en el primer año.