Para este lunes 19 de enero, el dólar cerró en S/3,3580, una depreciación de 10 puntos básicos en comparación del cierre de la semana pasada, según informó Renta4 SAB.

Durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda por intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) comprando US$261 millones a un precio promedio de S/3,3570.

Además, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,3560 y un precio máximo de S/3,3580. En el mercado se negoció US$397 millones a un precio promedio de S/3,3570.

Asimismo, hoy el mercado estadounidense se mantiene con poca actividad debido al feriado por el Día de Martin Luther King.

Para el resto de la semana, los inversionistas estarán atentos a la publicación de datos económicos clave en Estados Unidos, así como a las declaraciones del expresidente Donald Trump, que podrían generar movimientos puntuales en los mercados.