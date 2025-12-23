De acuerdo con información de Renta4 SAB, el dólar cerró en S/3,3660, y retrocedió 20 puntos básicos en comparación al cierre del día de ayer que estuvo en S/3,3680.

Durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda estuvo impulsada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/ 600 millones e intervino comprando US$140 millones a un tipo de cambio promedio de S/3,3650.

En total, al cierre el mercado transó US$375 millones a un precio promedio de S/3,3,3650, dentro de un rango de S/3,3650 a S/3,3680.

Allisson Pérez, trader de Divisas de Renta4 SAB, señaló que el BCRP reforzó su intervención en el mercado cambiario para contener la caída del dólar frente al sol, utilizando compras directas y derivados para moderar la apreciación de la moneda local sin alterar la tendencia de fondo.

A nivel internacional, las advertencias de Japón sobre posibles acciones para frenar la debilidad del yen impulsaron a su moneda frente al dólar. En Europa, el sólido crecimiento del PBI de España, apoyado en la demanda interna, refleja un mejor desempeño económico que reduce presiones alcistas inmediatas sobre el dólar.

En conjunto, estos factores muestran un dólar presionado por intervenciones cambiarias y un mayor dinamismo en algunas economías.