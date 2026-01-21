El precio del dólar cerró el miércoles 21 de enero en S/3,3570, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
¿A cuánto cerró el dólar en la jornada del 20 de enero?
El dólar en el país cerró en S/ 3,3580, (con una apertura de S/3,3620), según lo dio a conocer el (BCRP).
Proyección del dólar en Perú en 2026
El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).
Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.
En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.
