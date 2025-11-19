Este miércoles 19 de noviembre, en la apertura, la cotización del dólar se recuperó un poco frente al cierre de ayer y empezó la jornada con S/3,38 por dólar. No obstante, se mantiene su tendencia a estar por debajo de S/3.50 como no ocurría desde hace cinco años.
De hecho, el martes la cotización del dólar alcanzó uno de sus nivel más bajos de este último quinquenio al cerrar en S/3,373, mientras que el lunes fue S/3,363 al cierre del mercado, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La semana pasada el tipo de cambio cerró en S/3,365 y esta semana la tendencia ha mantenido esa misma curva.
Newsletter exclusivo para suscriptores
En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/3,360 y se vende a S/ 3,380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.
Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3,366 a la compra y S/ 3,372 a la venta.
El Euro, por su parte, ayer cotizó en S/3,907. En tanto, en base a las cifras del BCR, la moneda sufrió un ligero aumento del S/ 3,897 reportado en la jornada anterior, aunque sigue por debajo de la barrera de los S/ 4. Así, la variación porcentual de la divisa europea es de -2,82% en el último año.
TE PUEDE INTERESAR
- De un pequeño garaje a comerse el mundo: Segundo Muelle acelera su expansión internacional y concreta su llegada a Estados Unidos
- Nombramientos de la semana: Presidente del directorio del Grupo Distriluz, gerente comercial de Pandero Casa y más
- ¿El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se desintegra? Petro-Perú, Repsol y Pluspetrol se desafilian: estos son los efectos
Contenido sugerido
Contenido GEC