Este viernes 26 de diciembre, en la apertura, la cotización del dólar comenzó el día con un incremento, con los inversores atentos a datos económicos locales y de Estados Unidos, durante una semana más corta y con menor liquidez por las fiestas de Navidad.

De hecho, la cotización del dólar empezó el día en S/ 3,368. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3,365, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso,el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.53% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/3,355 y se vende a S/ 3,375 según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3,359 a la compra y S/ 3,369 a la venta.

La baja del dólar en el Perú responde principalmente a factores externos vinculados a la política monetaria de Estados Unidos, explica el economista González Izquierdo. Foto: Freepik.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

Según el informe Situación Perú de diciembre, el BBVA Research, el tipo de cambio cerraría el 2025 en el rango de S/3,35 y S/3,45. El estudio sostiene además que podría situarse en la parte inferior de este intervalo para 2026.

El Euro, por su parte, el miércoles 24 de diciembre cotizó en S/3,964. En tanto, en base a las cifras del BCR, la moneda mantuvo su rango según lo reportado en la jornada anterior, aunque sigue por debajo de la barrera de los S/ 4. Así, la variación porcentual de la divisa europea es de -2,16% en el último año.