El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante el Decreto Supremo N° 316-2025-EF, publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, aprobó el reglamento de la Ley N° 32441 que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos.

El objetivo es implementar el nuevo marco normativo y fortalecer los procesos aplicables al desarrollo de este tipo de inversiones. El reglamento consta de siete títulos, 188 artículos, 21 disposiciones complementarias finales y nueve disposiciones complementarias transitorias.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La norma precisa que el reglamento establece las disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley N° 32441, que aprobó el nuevo marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos bajo las modalidades de asociación público privada y proyectos en activos.

Asimismo, el MEF anunció que el decreto supremo y el reglamento aprobado serán publicados en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas el mismo día de su publicación oficial.

De igual modo, se dispuso la derogación del Decreto Supremo N° 240-2018-EF, que aprobó el reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, el cual regulaba anteriormente la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos.