MEF: “Vamos a reducir la estructura de Petro-Perú”

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está preparando un decreto de urgencia para reestructurar Petro-Perú a nivel organizacional y patrimonial. La titular del MEF, Denisse Miralles, en entrevista con El Comercio, comentó que el directorio ha solicitado una rendición de cuentas por los cambios en ocho gerencias clave, información que advirtió previamente este Diario.

De acuerdo con la ministra, se buscará reducir el personal de la empresa sin afectar su operatividad.

- En una entrevista brindada a RPP, indicó que hay dificultad de acceder a la información real de Petro-Perú. ¿Desde cuándo ocurre esto?

Hay que ver el tema de manera más integral. Todos fuimos testigos en que todo el año han mostrado cifras positivas. Teníamos dudas de que eso realmente fuera así. De hecho, apenas ingresó esta gestión (del gobierno). designamos una nueva gobernanza y nombramos nuevos directores. A la primera reunión que tuvimos en el MEF, invitamos al presidente [José Jerí], al consejo directivo y a la Junta General de Accionistas.

Lamentablemente, en el transcurso de las semanas –ya tenemos dos meses de gestión– vimos que era muy difícil que estas disposiciones se apliquen. Por ejemplo, el tema de cambiar gerentes. Por directivas vigentes, Petro-Perú solo puede tener gerentes que solo trabajen en la empresa. ¿Qué incentivo tiene esa persona para tomar una acción de reestructuración? A partir de ahí tuvimos dificultades: pedíamos algo y se demoraban mucho, nos entregaban información parcial y trataban de convencernos que necesitaban una transferencia de recursos o un préstamo con garantías del Estado.

- ¿Qué acción se tomó?

Desde el primer día dijimos que necesitábamos una evaluación y que se tomaran medidas concretas. En paralelo al directorio, que no contaba con un equipo técnico, tanto el Ministerio de Energía y Minas como nosotros en el MEF, pusimos a disposición, justamente, a un equipo técnico que ha monitoreado los indicadores de la empresa. Hoy, este equipo conoce su situación y acompaña al presidente del directorio. Este equipo ha ido captando información.

En ese sentido, viendo la real dimensión de la problemática de Petro-Perú, hemos tomado la decisión de sacar un decreto de urgencia antes de que termine el año .

- ¿En qué consistirá este decreto?

Primero, va a disponer una reestructuración organizacional. También, una patrimonial y mejoras en la gestión del financiamiento. Esto tiene varias etapas. Lo inmediato es la reestructuración organizacional.

Nos hemos reunido tanto con fondos de inversión, como con bancos y empresas con las que Petro-Perú tiene créditos y todas nos han dicho que la estatal no es sujeto de crédito en ningún sentido. Pero, cuando hemos hablado de nuestros planes, nos prestan atención y aseguran que si estos van acompañados de una acción concreta, sí se puede hablar de dar líneas de crédito para asegurar la provisión de combustibles en zonas donde el trabajo de Petro-Perú es necesario, sobre todo en la selva.

- Este martes El Comercio informó de cambios en ocho gerencias clave dentro de la estatal petrolera. ¿Esto responde al plan que busca implementar el MEF?

No. Ese es otro tema. El directorio ha pedido a la empresa que rinda cuentas sobre eso. También nos hemos enterado de que habrían adquisiciones no autorizadas .

- ¿Qué tipo de adquisiciones?

Obviamente necesitamos garantizar el crudo para que no haya una para. [En Petro-Perú] han separado [petróleo] con una empresa y les han dicho que les van a pagar, contando con que el Ministerio de Economía y Finanzas les iba a hacer un desembolso en diciembre, cuando desde el primer día dije que ese desembolso no se haría.

Eso, porque Petro-Perú, a la fecha, ha recibido S/17.888 millones desde el 2022, lo que significa 1,6% del PBI. No es posible que tengamos que seguir inyectando recursos en vez de financiar colegios, hospitales o luchar contra la anemia. Además, solo en el 2025 hemos honrado garantías por US$900 millones , producto de estos préstamos.

Eso es insostenible y no debería volver a pasar si no se hace un cambio estructural. Vamos a reducir la estructura de Petro-Perú. Un plan que tenía la anterior gestión era contratar una agencia que iba a hacer un estudio e iba a demorar un año. No tenemos tiempo para eso. Estamos proponiendo una reestructuración que no solo pase por reducir personal o gerencias. [La reducción de] personal se hará en la medida que no impacte en la operatividad de la empresa. Hay 36 gerencias en Petro-Perú. Eso no es sostenible, no es eficiente.

- En la madrugada de este martes Petro-Perú informó a través de un hecho de importancia el cambio en la presidencia de su directorio. Entró Elba Rojas por Luis Canales. ¿Fue decisión del MEF remover a Canales de la presidencia?

Es decisión de la Junta General de Accionistas integrada por el MEF y el Minem.

- ¿Se optará por un gestor privado que administre Petro-Perú o un Chief Transformation Officer (CTO)?

No, lo que vamos a hacer con el decreto de urgencia es designar a una entidad responsable de la reestructuración organizacional y también de la reorganización patrimonial. Hay líneas de negocio de la empresa que todavía pueden ser atractivas y vamos a optar por eso , usando las diferentes herramientas que hay -como proyectos en activos- y que nos permitan asegurar que los temas de Petro-Perú no seguirán siendo un costo para nosotros. De repente, incluso, esto nos puede generar algún tipo de ingreso.

- Por ejemplo, ¿la torre de San Isidro?

La torre de San Isidro hablando de activos, pero también hablo de la refinería de Talara. Estuvimos en Ecuador para el gabinete binacional y la compañía petrolera de allá, también nacional, nos comentó que su producción estaba muy bien, pero no tenían refinería. Vimos una oportunidad, aunque este tema está todavía en una etapa inicial .

- ¿Se buscaría prestar servicios o alquilar la refinería?

Brindar servicios. Hay que sacarle el real potencial [a la infraestructura]. El Estado invirtió mucho en la refinería y cuando haces una inversión de ese nivel de tecnología, tiene que rendir. Además, esto debería permitir reducir mano de obra y eso último no ha pasado. La cantidad de personal en la refinería ha aumentado cuando debió ser al revés.

- ¿Cuál es el estado actual de la refinería de Talara? ¿Ya opera al 100% la planta de Flexicoking?

Está operando. No le estamos sacando su real potencial, hay estudios puntuales que se deben hacer. Eso se va a encargar en el decreto de urgencia a la entidad designada, para poder tomar decisiones.

Otro tema es el Oleoducto Norperuano. Podría ser usado por empresas petroleras que están en la zona [del oleoducto]. Hay varias opciones en este proceso de reorganización patrimonial.

Refinería de Talara. (Fuente: Andina)

- ¿Temen que existan obstáculos en la interna de la estatal petrolera? Me refiero al entorno de Óscar Vera, exministro de Energía y Minas y exgerente general encargado de Petro-Perú?

Hay muchas cosas que se dicen, no podemos estar escuchando el ruido de pasillo. Lo que nos dimos cuenta es que tenemos que intervenir de una manera rápida. Hay una preocupación por el personal de Petro-Perú o las familias que dependen de la estatal. Pero hay que entender que la situación es insostenible: continuar dándole dinero es como una adicción, no va a tener una salida positiva.

- Aseguró que no se le dará más inyección de capital, ¿tampoco se ampliarán las garantías estatales?

Lo que hay que hacer es intervenir, reducir y dar esa señal. En algún momento se verá ello, porque el tema es muy grave. En ese mapeo inicial con fondos y bancos hay interés con el compromiso del Estado, pero la idea es que el Estado no sea aval de Petro-Perú.

- ¿Tampoco se va a solicitar que Petro-Perú entre a un proceso concursal?

Eso no depende de nosotros. Petro-Perú tiene más de 100 procesos de deudas que podrían ser llevados a un proceso concursal. ¿Qué pasa? Se presentan [solicitudes de procedimiento concursal] y tienen que ser admitidas por Indecopi, previo a una evaluación que puede demorar 90 días. Para que vaya a un proceso concursal tienen que haber dos solicitudes aceptadas por Indecopi.

Es un riesgo que tenemos que podría ser más latente si no hacemos nada. Ahí sí perdemos el control total, porque entraría a manos de los acreedores, que son varios, y tienen derecho de ir disponiendo de los activos del Estado en el marco de estas normas. Pero perderíamos toda la inversión realizada por el Estado peruano. Esa es una de las razones por las que tomamos esta medida de urgencia.

- Mencionó la reestructuración organizacional y reorganización patrimonial. ¿Cuál es la tercera fase? ¿Se aplicaría en el 2026?

Le hemos llamado ejecución del proceso, se refiere a la decisión en esta etapa de realizar la reorganización patrimonial. Es decir, se va a decidir cuál es la mejor manera de poner en valor el activo. Van a haber recomendaciones en la segunda etapa y en la tercera se llevarán a cabo. Se quiere tener aprobado el plan de implementación para dejarlo no solo decidido, sino encaminado para que sea ejecutado por el siguiente gobierno.