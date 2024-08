Gustavo Adrianzen, titular de la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM) indicó que la situación de Petroperú es preocupante y requiere una intervención pronta. Esto, tras la reunión dada con el directorio de la petrolera estatal.

Asimismo, agregó que hay un plan que tiene que ver con la reestructuración empresarial y opciones que tienen relación directa con la administración de la empresa.

“Hemos tenido la oportunidad de escuchar del directorio de Petroperú cuál es la situación de la empresa y se lo voy a decir cómo es: Preocupante y requiere una intervención pronta. Estamos de qué manera tendría que producirse la intervención. Hay un plan que tiene que ver con reestructuración empresarial, tiene que ver con gobernanza y opciones que tienen relación directa con la administración de la empresa”, sostuvo para RPP.

Adrianzen también señaló que Petroperú fue utilizado por otros gobiernos como caja chica. “No creo que sea exacto, no son decisiones políticas porque estamos haciendo análisis técnicos. Las decisiones políticas de Petroperú se tomaron antes, no quiero decir cuando, pero es conocido que Petroperú fue utilizado por otros gobiernos como caja chica, nosotros no lo estamos haciendo”, aclaró.

Respecto a las declaraciones de Oliver Stark, presidente del Directorio de Petroperú, quién señalo a modo de ultimátum que los miembros del directorio darían un paso al costado, si el Ejecutivo no toma una decisión hasta antes de fin de mes, el titular de la PCM dejó en claro que “no pueden retener a nadie”.

“Los señores tienen la libertad de hacerlo, yo no creo que eso ocurra y menos cuando estamos sentados analizando soluciones, nosotros no podemos retener a nadie si no quisiera seguir al lado de este esfuerzo. Hacemos un llamado a la unido”, remarcó.