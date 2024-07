El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, se refirió a la construcción del proyecto del tren bioceánico, indicando que cualquier interés de financiamiento debe provenir de China o Brasil, porque el Perú ya tiene definida su conectividad con Asia.

“No creemos que debemos financiarlo. Si algún interés surge por el tren bioceánico, tendría que ser básicamente de Brasil o China. El Perú no tiene tanto interés puntual en ese tren porque no nos interesa salir al Atlántico, nuestro objetivo está mirando el Pacífico”, sostuvo el titular del MTC.

Agregó que cualquier interés es bienvenido, pero “tendría que venir con un componente de financiamiento importante del lado de China o Brasil”. Precisamente, el país asiático que, a través de Cosco Shipping Ports, está impulsando activamente el megapuerto de Chanchay, ha mostrado un gran interés en participar, tras reconocer el potencial de esta iniciativa para fortalecer los vínculos económicos con América del Sur.

Asimismo, durante una conferencia de prensa, la semana pasada, para informar sobre su viaje a China, informó que Brasil exportó alrededor de US$110.000 millones al mercado china el año pasado e importó un volumen similar, con lo que se genera un movimiento comercial de US$200.000 millones aproximadamente.

Cabe precisar que, el proyecto del tren bioceánico, parte del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración y tiene como objetivo unir a varios países de la región. Esta infraestructura permitirá conectar el Océano Atlántico con el Pacífico, captando la carga de Brasil hacia Asia por medio del megapuerto de Chancay.

Ruta del tren bioceánico en Perú

Este proyecto del tren bioceánico comenzaría su ruta en el Puerto Santos en Brasil e ingresaría a Bolivia por Puerto Suárez. Luego, pasaría por los municipios de Montero y Bulo Bulo, para finalmente salir a Perú por el hito 4 y llegar al puerto de Ilo. Se estima que la construcción total tendría 3.755 kilómetros de vías a lo largo de su recorrido, haciendo la interconexión entre Perú, Bolivia y Brasil una realidad.