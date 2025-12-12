Safco Perú es un importante productor de uva de mesa con 560 hectáreas de cultivo y dos plantas de empaque en Ica. Foto: GEC.
Safco Perú es un importante productor de uva de mesa con 560 hectáreas de cultivo y dos plantas de empaque en Ica. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

Unifrutti Group, uno de los principales productores y distribuidores de del mundo, con sede en los Emiratos Árabes Unidos y respaldado por ADQ (Abu Dhabi), anunció la adquisición del 100% de Global Agro Peru y Safco Peru (Safco) a Rio King (empresa chilena) y otros accionistas minoritarios.

De acuerdo a lo señalado por las fuentes, la operación se concretó en cerca de US$150 millones. Safco Perú es un importante productor de uva de mesa con 560 hectáreas de cultivo y dos plantas de empaque en Ica.

Con la incorporación de estos activos, indicaron fuentes de la industria, Unifrutti consolida su posición como el mayor productor y exportador de uva de mesa del hemisferio sur. La empresa ya suma más de 4.300 hectáreas plantadas y una producción anual cercana a las 15 millones de cajas, equivalentes a unas 120 mil toneladas métricas.

Además, según expertos del sector, uno de los elementos clave detrás de la operación es la ventana comercial. La integración de Safco permitirá a Unifrutti abastecer a clientes de Estados Unidos de forma prácticamente ininterrumpida entre septiembre y junio, combinando la producción de Perú y Chile.

Mientras que en Europa, la compañía complementa esta oferta con sus viñedos en Italia y Sudáfrica, configurando una red que cubre distintos climas y temporadas. Cabe mencionar que en el 2024 Unifrutti Group adquirió Verfrut, propiedad del empresario Romano Vercellino Dellafiori, por cerca de US$680 millones, transacción que incluyó deuda.

La adquisición llevó a Unifrutti a consolidarse como una de las mayores exportadoras de frutas en Chile, posición que comparte con Dole Chile.

