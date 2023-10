Un contenedor con 2.000 cajas de uva peruana de variedad Allison arribó por primera vez al puerto de Yokohama en Japón, desde que se autorizó su ingreso a este mercado asiático en marzo del presente año, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

Este primer contenedor fue enviado por la exportadora peruana Rapel (Verfrut) y es parte de los aproximadamente 70, que la empresa Fresh del Monte Japan tiene previsto importar durante la siguiente producción de uva. La llegada del producto se realizó en presencia de representantes de la embajada de Perú en Japón, de Promperú a través de su Oficina Comercial (OCEX) en Tokio, de la naviera CMA-CGM, así como de las empresas japonesa y peruana.

Con la apertura del contenedor, los inspectores del ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF, por sus siglas en inglés) procedieron a la inspección fitosanitaria, certificando que la uva cumple con las regulaciones japonesas. Asimismo, constataron que la calidad, tamaño, coloración y otras características de la fruta están acorde a las especificaciones técnicas de la empresa importadora.

Además de Fresh del Monte Japan, empresas japonesas como Tokyo Seika Co, Mitsui Foods, Union Co, Farmind Co y New Japan Produce, han apostado por la uva peruana porque consideran que es una fruta de alta calidad que puede satisfacer las exigencias de sus consumidores. De acuerdo a proyecciones del ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ, su demanda puede llegar a los USD 17 millones.

Los importadores mencionaron que la uva peruana tiene una ventana de exportación, que va de octubre a marzo, lo que representa una ventaja competitiva frente a la fruta proveniente de otros países como Chile y Estados Unidos.

Es importante mencionar que el ingreso de la uva peruana a Japón es el resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), el ministerio de Comercio Exterior y Turismo por medio de Promperú con su Oficina Comercial en Tokio y la embajada de Perú en Japón.

La uva peruana es una de las frutas de mayor exportación, representa el 4.6% del Valor Bruto de la Producción agrícola en Perú y es el quinto producto más importante de la agricultura nacional. La uva se exporta a más de 70 países liderados por Estados Unidos (29%), Países Bajos (13%), China (12%), Hong Kong (11%), Reino Unido (6%), Canadá y Tailandia (4%), Corea del Sur y Rusia (3%), Colombia (2%), entre otros.

Las uvas frescas peruanas gozan de acceso a Japón libre del pago de aranceles por el Acuerdo de Asociación Económica entre ambos países (de manera estacional) y en virtud del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).